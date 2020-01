Matka zapomniała, że zostawiła dziecko na mrozie. Chłopiec nie przeżył

Kobieta mieszkająca w Kraju Chabarowskim o tym, że pozostawiła swojego 7-miesięcznego syna na balkonie, przypomniała sobie po 5 godzinach. W wyniku hipotermii chłopiec zmarł. Policja prowadzi już w tej sprawie śledztwo.

Seven-month-old baby freezes to death in -7C after being left on balcony to "sleep in the fresh air" for five hours https://t.co/i5zCgbYfa4