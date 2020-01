Zderzenie trzech ciężarówek na S8. Zniszczone wszystkie auta z lawety

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło ok. godz. 10:00. Zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Kabina ostatniej ciężarówki wbiła się w tył lawety przewożącej sześć samochodów. Wszystkie zostały zniszczone.



Nikomu się nic nie stało, a kierowcy byli trzeźwi.

