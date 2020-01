Wójt Żelazkowa awanturował się na Marszu Równości. Stanie przed sądem

Do Sądu w Kaliszu wpłynął kolejny akt oskarżenia przeciwko wójtowi wielkopolskiego Żelazkowa. Tym razem dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej policjanta i rażącego lekceważenia porządku prawnego podczas I Kaliskiego Marszu Równości. Wcześniej został oskarżony o znęcanie się nad rodziną, znieważenie funkcjonariuszy publicznych i wezwanie strażaków do zdarzenia, którego nie było.

Akt oskarżenia ws. Sylwiusza J. trafił do Sądu Rejonowego w Kaliszu. A sprawa dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej policjanta i rażącego lekceważenia porządku prawnego podczas I Kaliskiego Marszu Równości. J. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Był pijany

Chodzi o zdarzenie z 22 września 2019 r., kiedy ulicami Kalisza przechodził pierwszy marsz równości. Jedyny odnotowany wówczas incydent dotyczył wójta podkaliskiej gminy Sylwiusza J. Na głównym Rynku w Kaliszu 60-latek zachowywał się głośno, używał wulgaryzmów i wymachiwał rękami. Wzbudziło to w patrolującym teren policjancie podejrzenie, że mężczyzna może być pijany i stanowić zagrożenie dla innych osób.

- Funkcjonariusz podszedł do mężczyzny i wezwał go do właściwego zachowania, ale ten zlekceważył nakaz i uderzył go dłonią w lewe przedramię – mówił na początku stycznia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie wlkp. Maciej Meler.

60-latek trafił do aresztu. Badanie alkomatem wykazało u niego 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Grozi mu do 3 lat więzienia

Wójtowi zarzucono, że "działając publicznie i bez powodu, wykazując rażące lekceważenie porządku prawnego, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych" – podał prok. Meler.

Sylwiusz J. nie przyznał się do czynnej napaści na funkcjonariusza i odmówił składania wyjaśnień. Od września jest pod dozorem policji. Za zarzucany mu czyn grozi do 3 lat więzienia.

Wójt Żelazkowa został wcześniej oskarżony o znęcanie się nad rodziną, znieważenie funkcjonariuszy publicznych i wezwanie strażaków do zdarzenia, którego nie było. Grozi za to do 5 lat więzienia. Od sierpnia 2017 r. 60-latek ma założoną tzw. niebieską kartę. Sąd Rejonowy w Kaliszu termin tej rozprawy wyznaczył na 20 stycznia 2020 r.

W październiku 2017 r. wójt został skazany za to, że udzielił ślubu, będąc pod wpływem alkoholu. Sąd Rejonowy w Kaliszu uznał wtedy, że Sylwiusz J. nie dopełnił obowiązków służbowych, działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Wymierzył mu 5 tys. zł grzywny.

