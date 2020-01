Niemcy wycofują żołnierzy z Iraku. Zostaną czasowo przeniesieni do Jordanii i Kuwejtu

- Szczegółowo obserwujemy sytuację w zakresie bezpieczeństwa. Nasza minister zobowiązała inspektora generalnego do ścisłej współpracy z dowództwem operacyjnym na miejscu, tak by w szybkim czasie mieli ocenę sytuacji. Dzięki temu wiemy co to wszystko oznacza dla bezpieczeństwa naszych żołnierzy. W chwili obecnej żołnierze nie opuszczają obozów, to bardzo istotne co mówię. Jeżeli zmieni się sytuacja co do bezpieczeństwa, jesteśmy zdolni do szybkiej reakcji - powiedział rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony Christian Thiels.

Niemiecki MON potwierdza info @PolsatNewsPL o czasowym przeniesieniu 26 żołnierzy Bundeswehry z Iraku do Jordanii i Kuwejtu.Ponieważ zawieszona została misja szkolenia Irakijczyków przez niemieckich żołnierzy,zostali oni przeniesieni do innych zadań-tak rzecznik @BMVg_Bundeswehr — Tomasz S. Lejman (@TomaszLejman) January 7, 2020

W liście skierowanym do komisji spraw zagranicznych niemieckiego parlamentu ministrowie informują, że około 30 żołnierzy stacjonujących w Bagdadzie i At-Tadżi zostanie "tymczasowo przeniesionych". Decyzja ta jest uzasadniana oficjalnie "względami bezpieczeństwa".

ZOBACZ: Stany Zjednoczone zaprzeczają doniesieniom Reutera i AFP: armia USA nie planuje wyjścia z Iraku

RFN gotowa nadal wspierać Irak

Kramp-Karrenbauer i Maas zapewniają jednocześnie, że RFN jest gotowa nadal wspierać Irak "o ile takie jest jego życzenie i pozwala na to sytuacja".

Rząd Niemiec ma zamiar wysłać swoich przedstawicieli do Bagdadu na konsultacje, żeby ustalić "jak strona iracka zamierza ułożyć relacje z międzynarodową koalicją walczącą z Państwem Islamskim".

Parlament Iraku na nadzwyczajnej sesji w niedzielę uchwalił rezolucję, wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w tym kraju wszystkich zagranicznych żołnierzy, w tym oddziałów amerykańskich. Ma to związek z zabiciem w zeszłym tygodniu na lotnisku w Bagdadzie przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

msl/hlk/ Polsat News, PAP