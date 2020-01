Lewica chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest wniosek do prezydenta

Lewica występuje z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o natychmiastowe zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego; o fundamentalnych sprawach, takich jak bezpieczeństwo Polski, trzeba rozmawiać ponad podziałami, Rada Gabinetowa to rozmowa "swoich ze swoimi" - mówili we wtorek posłowie Lewicy.

We wtorek, o godz. 14 w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Gabinetowa, czyli spotkanie prezydenta RP i całego rządu; politycy mają rozmawiać o obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. O zwołaniu Rady Gabinetowej poinformował w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

"Po Radzie Gabinetowej powinna odbyć się RBN"

Wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela podkreślił na konferencji w Sejmie, że o fundamentalnych sprawach, takich jak bezpieczeństwo Polski, trzeba rozmawiać ponad podziałami i forum dla takiej dyskusji jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. - Prezydent Duda zwołał Radę Gabinetową i dobrze dla własnego politycznego użytku, natomiast bezpośrednio po Radzie Gabinetowej powinna odbyć się RBN - powiedział Trela.

Jak mówił, na RBN powinny zostać poruszone trzy sprawy. Pierwsza to - jak powiedział Trela - kwestia "haniebnych słów" zawartych w ostatnich wypowiedziach prezydenta Rosji Władimira Putina nt. historii; druga kwestia to udział prezydenta Dudy w uroczystościach w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau; trzecia sprawa to sytuacja na Bliskim Wschodzie.

- Dzisiaj w imieniu Lewicy występujemy z wnioskiem do prezydenta Dudy o natychmiastowe zwołanie RBN i poruszenie tych tematów. My w sprawach strategicznych, ws. bezpieczeństwa, historii naszego kraju chcemy mówić jednym głosem i idealnym forum do tego jest RBN - mówił Trela.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski ocenił, że rozmowa na Radzie Gabinetowej o stanie bezpieczeństwa Polski "to jest rozmowa swoich ze swoimi". Podkreślił, że RBN jest forum, które ma służyć wypracowaniu wspólnego stanowiska, które będzie łączyło rządzących i opozycję.

Rada pełni funkcje doradcze

Rada Gabinetowa zwoływana jest przez prezydenta w celu omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. Radę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta; Radzie nie przysługują kompetencje rządu.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, SWiA oraz spraw zagranicznych, koordynator służb specjalnych; szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski albo przewodniczący tych klubów; szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

