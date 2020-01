Polscy tenisiści w Australii: "Na hali sauna". Dym, popiół i skrajnie wysokie temperatury [WIDEO]

Nad Australią powstała ogromna chmura, która zdaniem meteorologów tworzy swój własny mikroklimat. Strażacy i ludność na objętych pożarami terenach walczą o przetrwanie, ratują budynki i infrastrukturę. W innych rejonach Australii zagrożenie jest znacznie mniejsze, ale funkcjonowanie utrudniają wysokie temperatury, dym i popiół obecny w powietrzu.

Tenis w smogu i śmiercionośnym upale

W Sydney, największym mieście Australii, rozgrywany jest tenisowy turniej ATP, w którym udział bierze polska reprezentacja. W bliskich okolicach miasta odległych o zaledwie kilkadziesiąt kilometrów płoną ogromne połacie buszu, a ogień zagraża już - zdaniem służb - zachodnim przedmieściom metropolii.

Niebo w mieście jest szaro-pomarańczowe, ulice pokrywa popiół. Mieszkańcy chodzą w maskach, ludzie mają trudności z oddychaniem, a władze zalecają pozostawanie w domach.

W tych warunkach rozgrywany jest turniej tenisowy ATP Cup.

- To bardzo ciężka sytuacja. Ludzie starają się robić, co mogą, aby te pożary zostały ugaszone. Robią wszystko, ale ten żywioł jest naprawdę potężny - powiedział Hubert Hurkacz.

ZOBACZ: Dziesiątki tysięcy ludzi wezwanych do ewakuacji w związku z pożarami w Australii

- Tutaj na szczęście nie jest tak źle, ponieważ jesteśmy przy morzu. Tutaj problemy z oddychaniem nie są aż tak odczuwalne, jak w rejonach bliższych pożarom - dodał sportowiec.

Nawet 60 stopni na termometrach

W mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia termometrów, które pokazują temperaturę nawet 60 stopni Celsjusza.

That's 140°F. How long are wildlife/pets going to survive in that. #auspol #AustraliaBurning https://t.co/xYNWcU5wkY

- Dzisiaj akurat nie ma takiej temperatury, ale wczoraj rzeczywiście było bardzo ciepło. My na szczęście gramy na zadaszonej hali, ale boki są na górze otwarte, więc trochę robi się sauna w tym miejscu, gdzie gramy - przyznał Hurkacz.

- Jutro jest szansa na deszcz, więc mam nadzieję, że pomoże to trochę w ochłodzeniu klimatu - powiedział tenisista.

Wideo: Zobacz całą rozmowę z Hubertem Hurkaczem

Miliony zwierząt giną w pożarach buszu

Szacuje się, że już pół miliarda zwierząt spłonęło żywcem w australijskim buszu. Zdjęcia dostępne w mediach społecznościowych pokazują skalę zniszczeń oraz dzikie zwierzęta szukające ratunku u ludzi.

All in God's favors.. God have mercy on Australia , please help them . #AustraliaFires pray for Australia 🇦🇺 pic.twitter.com/2Vxc9injy0