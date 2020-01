IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i opadami śniegu. Może nawet zagrzmieć

Niewykluczone też, że miejscami nagły spadek temperatury poniżej zera może skutkować przechodzeniem deszczu w śnieg, a także opadami marznącymi i oblodzeniem dróg i chodników - informuje twojapogoda.pl.

Ryzyko burz śnieżnych

Jeśli opadom śniegu będą towarzyszyć wyładowania elektryczne, to będziemy mogli mówić o burzy śnieżnej. Zdarza się ona rzadko, ale najczęściej właśnie w trakcie aktywnego frontu chłodnego, takiego, z którym będziemy mieć niebawem do czynienia.

IMGW ostrzega też przed śniegiem na południu i wzrostami poziomu wody na Wybrzeżu.

Gdzie najmocniej zawieje?

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dotyczy całego terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Obejmuje też wschodnią część warmińsko-mazurskiego oraz nadmorskie części pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Wiatr ma być umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny - od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Intensywne opady śniegu i oblodzenie

Dla części terenów nadmorskich IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne. Dotyczy możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody - powyżej stanów ostrzegawczych - w zlewniach rzek. Dotyczy obszaru przylegającego do Zalewu Szczecińskiego, Żuław Wiślanych oraz nadmorskich terenów województwa pomorskiego.

Dodatkowo IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwach małopolskim i śląskim, oraz oblodzeniem w podlaskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. W Sudetach i Beskidach spodziewane są opady 5-7 cm śniegu.

emi/ PAP, twojapogoda.pl