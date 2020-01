Dżakarta pod wodą. Niemal 50 ofiar powodzi w stolicy Indonezji [WIDEO]

Do 46 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Dżakarcie - poinformowała w piątek miejscowa agencja ds. katastrof. To najbardziej tragiczna w skutkach powódź w stolicy Indonezji od ponad dekady. Zdaniem władz miasta, żywioł zniszczył miasto, ponieważ władze sąsiednich regionów nie zapobiegły przedostaniu się wody do Dżakarty.