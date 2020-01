"W Europie mamy geszefciarzy". Waszczykowski zganił europejskich polityków za brak reakcji ws. Iranu

Witold Waszczykowski w programie "Punkt Widzenia" wypowiadał się na temat sytuacji na Bliskim Wachodzie po ataku, który - na polecenie Donalda Trumpa - został przeprowadzony w czwartek późnym wieczorem w Bagdadzie. Wśród ofiar znaleźli się irański generał Kasem Sulejmani - dowódca elitarnej jednostki Al Kuds, a także jeden z dowódców irackiej milicji - Abu Mahdi al-Muhandis.

Według byłego szefa resortu spraw zagranicznych "Amerykanom zależy na tym, żeby przymusić Iran do pozbycia się programu nuklearnego". W tym kontekście Waszczykowski przypomniał porozumienie z 2015 roku, które w jego ocenie "nie dawało takiej perspektywy, ponieważ dawało przywileje Iranowi i był on jego jedynym beneficjentem".

Rosja i Chiny zadowolone

Zawarte w 2015 roku porozumienie nuklearne między Iranem a sześcioma mocarstwami (Chiny, Francja, Rosja, USA, Wielka Brytania i Niemcy) miało na celu ograniczenie irańskiego programu nuklearnego. Przewidywało, że Teheran zrezygnuje z dążenia do uzyskania broni atomowej w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji międzynarodowych.

Według Waszczykowskiego porozumienie "pozostawiało w rękach Iranu cały program nuklearny, tylko on był zamrożony".

- Nie dotykało broni rakietowej i dawało możliwość odbudowy całego potencjału militarnego i aktywności w regionie po zniesieniu sankcji. I z tego Iran zaczął korzystać - powiedział były szef MSZ. - Donald Trump uznał więc, że to porozumienie trzeba zmienić i stara się to wymusić - dodał.

ZOBACZ: "Iran odpowie, to nie budzi żadnych wątpliwości"

Jak stwierdził Waszczykowski, Iranu "nie stać na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi" i może mu brakować wsparcia z zewnątrz. Przyznał jednak, że Rosjanom i Chińczykom służy to, że Iran "miesza w stosunkach międzynarodowych" i "występuje z twardą antyamerykańska postawą", ale - jak zauważył - "ani w Pekinie, ani w Moskwie za Iran nie będą umierać".

Polityk zaznaczył, że "może dojść do eskalacji incydentów, do ataków na instalacje amerykańskie", ale według niego nie przerodzi się to w wojnę, bo "nikomu na niej nie zależy".

"Kara za działania na Bliskim Wschodzie"

Według Waszczykowskiego amerykański atak na irańskiego dowódcę był "karą za jego działania na Bliskim Wschodzie". - Generał Kasem Sulejmani był takim mózgiem tych działań. Współpracował z Hezbollahem, Hamasem, Baszarem al-Asadem w Syrii i rebeliantami w Jemenie - powiedział.

- To też była kara za mieszanie się Iranu i próby zdobycia hegemonistycznej pozycji w tym regionie - dodał. To Iran ingerował w Iraku, to Iran wspierał Asada w Syrii, to Iran zbudował Hezbollah w Libanie, Iran stał za wieloma akcjami terrorystycznymi na całym świecie, Iran stał za działaniami antyzachodnimi na Bliskim Wschodzie - wyliczał Witold Waszczykowski.

"Trump pokazał, że myśli bardziej długofalowo"

W sprawie napiętej sytuacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem na razie milczą przywódcy państw europejskich. Według polityka, to dlatego, że "w Europie mamy geszefciarzy".

- Politycy, którzy rządzą Europą, patrzą na najbliższe wybory, za pół roku, czy za rok. Aby je wygrać są zainteresowani lukratywnym, ekonomicznym "dealem", np. gazowym z Rosją, i oni nie myślą jak mężowie stanu - długofalowo - o kwestiach bezpieczeństwa, tylko krótkoterminowo i transakcjami - stwierdził.

ZOBACZ: Kasem Sulejmani nie żyje. "Najpotężniejszy człowiek wywiadu na Bliskim Wschodzie"

Tymczasem według Waszczykowskiego, "oskarżany o transakcyjność w polityce zagranicznej Donald Trump, pokazał, że myśli bardziej długofalowo i globalnie". - Myśli interesem naszej cywilizacji, a nie tylko, gdzie taniej kupić i drożej sprzedać - powiedział.

Pytany o rolę jaki Polska może odegrać w tym sporze, stwierdził, że "powinniśmy być lojalnym członkiem NATO i społeczności międzynarodowej zainteresowanym tym, aby panował spokój na Bliskim Wschodzie".

- Żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie tak bogaty kraj jak Iran, dysponujący technologią nuklearną i rakietową, mający jeszcze bardzo agresywną ideologię, próbuje wymusić radykalne zmiany w architekturze światowego bezpieczeństwa - zakończył.

WIDEO - Zabójstwo w Turku. Mieszkańcy poruszeni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/grz/ Polsat News, polsatnews.pl