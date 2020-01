USA wysyłają dodatkowe 3 tys. żołnierzy na Bliski Wschód

Według nich, będzie to uzupełnienie około 750 żołnierzy, którzy wcześniej w tym tygodniu przybyli do Kuwejtu.



Rozmówcy agencji Reutera zastrzegli, by nie ujawniano ich tożsamości.





W czwartek w amerykańskim nalocie w Bagdadzie zginął dowódca irańskich sił Al Kuds generał Kasem Sulejmani oraz jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis.

W reakcji na atak prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział, że USA czeka "miażdżąca zemsta" za zabicie Sulejmaniego. Z kolei irański minister obrony Amir Hatami ostrzegł, że "retorsje dosięgną wszystkich odpowiedzialnych" za zabicie generała.

dk/ PAP