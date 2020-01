Placówka pocztowa nie pomoże. Chcą zamknąć kolejne sklepy w niedzielę

Solidarność apeluje do rządu o zaostrzenie ustawy zakazującej handlu w niedziele. Chce ograniczeń dla sklepów, które mają status placówek pocztowych. "Przed świętami wystosowaliśmy pismo do marszałka Ryszarda Terleckiego, oraz do minister rodziny. Apelujemy o to, by jak najszybciej znowelizować ustawę" - mówił przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara.