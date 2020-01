Nie żyje legenda NBA. Pożegnali go m.in. Bryant i Magic Johnson

"Każdy członek rodziny NBA czerpie zyski z wizji, wspaniałomyślności i inspiracji Davida" - napisał w oświadczeniu obecny komisarz Adam Silver.

ZOBACZ: Premiera "Wiedźmina". Fani nie mogą się doczekać, a Gortat... wyszedł z kina

Stern trafił do szpitala z udarem mózgu 12 grudnia. Przeszedł w trybie pilnym operację, ale nie wrócił już do zdrowia.

"Dawał z siebie wszystko"

Legendarnego komisarza ligi wspominali m.in. byli koszykarze.

"Wymagał wiele od innych, bo sam dawał z siebie wszystko" - napisał były gwiazdor drużyny Lakers Kobe Bryant.

The game changed in so many ways under David Stern’s leadership and vision. He demanded the best of everyone because he gave it himself. #Respect Thank you Commissioner. RIP 🙏🏾 pic.twitter.com/veT9GQfrdC

Z kolei Magic Johnson przypomniał, że kiedy w 1992 roku ogłosił, że ma HIV i ludzie myśleli, że zarażą się przez podanie ręki, to Stern pozwolił mu grać w "Meczu Gwiazd", a później dał możliwość występu na Igrzyskach Olimpijskich.

David Stern was such a history maker. When I announced in 1991 I had HIV, people thought they could get the virus from shaking my hand. When David allowed me to play in the 1992 All Star Game in Orlando and then play for the Olympic Dream Team, we were able to change the world.