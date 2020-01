"Skąpcy i kpiarze". Proboszcz o parafianach, którzy dali za mało na drzwi do plebanii

Zebrał prawie 11 tys. zł na drzwi do plebanii, ale to było za mało. Celem zbiórki proboszcza parafii w Psarach (woj. wielkopolskie) było 29 tys. 650 zł. Ksiądz miał więc podzielić parafian na tych, którym należy się "Wielki Szacun, Podziękowanie i Ukłon" i tych, których ofiarność to "KPINA i SZYDERA z Ks. Proboszcza". Swoje podsumowanie miał umieścić w gablocie przy świątyni.

Osobliwe podsumowanie, które postanowił zrobić proboszcz parafii w Psarach, miało się pojawić w okolicach Bożego Narodzenia w przykościelnej gablotce - poinformował portal iturek.net. Ksiądz miał zrobić rozliczenie zbiórki na nowe drzwi do plebanii. Zdjęcie jego wyliczeń obiegło sieć.

"Kpina i szydera z ks. proboszcza"

Na nowe drzwi do plebanii ks. Grzegorz Ograbisz chciał zebrać 29 tys. 650 zł. W datkach od parafian zebrał jednak nieco ponad jedną trzecią tej kwoty - 10 tys. 725 zł.

Portal iturek.net zamieścił zdjęcia z gabloty na terenie parafii, w której pojawiło się zestawienie datków. W zestawieniu podzielił ksiądz parafian według miejsca zamieszkania. Z wydruku wynika, że jednym należy się "Wielki Szacun, Podziękowanie i Ukłon", ale ofiarność innych, to "KPINA i SZYDERA z Ks. Proboszcza".

"Mogę jutro umrzeć, a drzwi pozostaną"

- Zrobiłem to, bo tak mi serce dyktowało - tłumaczył ksiądz w rozmowie z portalem iturek.net. Jak dodał, "to była też potrzeba parafian". Duchowny stwierdził także, że "parafia jest bogata i stać ją, aby dać po 50 zł". - To była ewidentnie kpina. Ja nie robię tego dla siebie, tylko dla parafii. Mogę jutro umrzeć, a drzwi pozostaną - dodał kapłan.





Ks. Ograbiasz ma też radę dla "skąpców i kpiarzy". Jego zdaniem powinni oni sięgnąć do Ewangelii wg św. Łukasza i przeczytać fragment 12. rozdziału, w którym napisano: "Lecz Bóg rzekł do niego: »Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?«".

