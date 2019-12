Odnaleziono ciało 32-letniego wędkarza. W niedzielę wypadł z łodzi

O odnalezieniu zwłok zaginionego mężczyzny poinformowała asp. Dorota Kulig z mrągowskiej policji. Jak zaznaczyła, jego tożsamość będzie jeszcze potwierdzana.

Według policji do wywrotki łodzi miało dojść w niedzielę około godz. 15, ale służby ratunkowe zostały o tym zawiadomione dopiero o godz. 19. Na łodzi przebywało dwóch wędkarzy, obaj wpadli do wody. Jeden zdołał dopłynąć do brzegu i dotrzeć do najbliższych zabudowań we wsi Młynik koło Sorkwit. Według relacji uratowanego, jego towarzysz już się nie wynurzył.

ZOBACZ: Poszukiwania 30-letniego wędkarza. Wypadł z łódki na jeziorze Gielądzkim

Ciało na głębokości 10 metrów

Prowadzone w niedzielę do zmroku poszukiwania na Jeziorze Gielądzkim nie przyniosły rezultatu. Wznowiono je w poniedziałek od rana. Jak powiedział mł. kpt. Marcin Kordek z mrągowskiej straży pożarnej, ciało zaginionego odnaleziono po południu, około 100 m od brzegu, na głębokości prawie 10 m.

W akcji poszukiwawczej uczestniczyło prawie 20 osób, w tym płetwonurkowie, ratownicy MOPR, strażacy i ochotnicy z OSP. Przeszukiwano brzegi i wody zbiornika. Użyto łodzi, dwóch sonarów i drona.

Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, 32-letniego mieszkańca gminy Sorkwity, prowadzi mrągowska prokuratura.

ac/ PAP, polsatnews.pl