Pięć ofiar katastrofy samolotu w Luizjanie. Miał zahaczyć o linie energetyczne [WIDEO]

Do katastrofy doszło ok. godz. 9:22 (16:22 polskiego czasu). - Samolot wystartował z regionalnego lotniska w Lafayette, a około 2,5 mili (4 km) dalej uderzył w parking - powiedział Fox News szef lokalnej straży pożarnej Robert Benoit.

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4 — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019

Służby potwierdziły, że zginęło co najmniej pięć osób. "Trzy osoby trafiły do szpitala. Możliwe, że wśród rannych są kierowcy samochodów, w które uderzyły szczątki maszyny" - przekazała prywatna firma ratunkowa Acadian Ambulance.

Nagrania z miejsca katastrofy opublikowali w mediach społecznościowych m.in. mieszkańcy Lafayette i lokalne media.

Samolot mógł wlecieć w linie energetyczne

- Samolot cały płonął, gdy zbliżał się do ziemi - powiedział telewizji FLFY Kevin Jackson, mieszkający w okolicach katastrofy.

Według portalu katc.com, chwilę przed wypadkiem maszyna mogła zahaczyć o linie energetyczne.

UPDATE: At least 5 dead and several injured in Louisiana plane crash, fire department says - KLFY https://t.co/ZXtAIfJvw0 — BNO News (@BNONews) December 28, 2019

Policjanci ze stanu Luizjana pomagają ratownikom w poszukiwaniu potencjalnych ofiar i zabezpieczaniu miejsca. Zaapelowali, by pamiętać o poszkodowanych "w myślach i modlitwach".

Troopers from LSP Troop I are assisting local first responders with the airplane crash scene. Please avoid the area and keep the victims in your thoughts and prayers. @LPSONews @LafayettePD_LA @LCGTweets https://t.co/gkGekddTLn pic.twitter.com/IEtGfxFgGc — LA State Police (@LAStatePolice) December 28, 2019

