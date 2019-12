Wójcik: warto słuchać arcybiskupa Jędraszewskiego. Ekologia to nie to samo co ekologizm

- Arcybiskup Jędraszewski powiedział o czymś co jest bardzo ważne. Zachęcił nas, by pochylić się nad tematem ekologizmu, czyli pewną ideologią z kontekstem społecznym i politycznym - mówił w programie "Gość Wydarzeń" wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, komentując słowa krakowskiego metropolity. Hierarcha nazwał tezy głoszone przez Gretę Thunberg "powrotem do Engelsa".

- Warto słuchać arcybiskupa Jędraszewskiego. To człowiek bardzo mądry z ogromną wiedzą i doświadczeniem, filozof, który potrafi na części rozkładać różne teorie. Powiedział o czymś co jest bardzo ważne - zachęcił nas, by pochylić się nad tematem ekologizmu, czyli nad pewną ideologią z kontekstem społecznym i politycznym - mówił w programie "Gość Wydarzeń" wiceminister Michał Wójcik.

"Zastanawia mnie kto stoi za Gretą Thunberg"

Wiceminister sprawiedliwości był pytany przez prowadzącego program Bartosza Kurka, czy Great Thunberg jest zagrożeniem "dla Polski, albo polskiego Kościoła".

- Takie rodzaju dyskusje były już znane w latach 60-tych poprzedniego wieku. Greta Thunberg to nie jest żadne nowum, chociaż zastanawia natomiast kto za nią stoi i jaki ma w tym interes. Musimy zapytać o pewną konsekwencję - podchodzenia do tego, że człowiek jest równy w prawach równy zwierzętom - dodał Wójcik.

- Żeby zrozumieć dlaczego tak nie jest i jednocześnie odpowiedzieć pani posłance Jachirze (Klaudii - red.), która zastanawiała się w czym ludzie są lepsi od dzików, zachęcam do czytania Immanuela Kanta. Wtedy zrozumie dlaczego ludzie są istotami ważniejszymi - mówił.

"Papież i arcybiskup mówią tym samym językiem"

Wiceminister zapewnił, że abp Jędraszewski w swojej wypowiedzi odnosił się do kontekstu natury filozoficznej. - Co mamy zrobić? Dekarbonizować bez oglądania się na osłony socjalne i na to, czy nie grozi to niepokojowi społecznemu? - pytał.

- Ludzie, którzy uważają, że jednym cięciem można zrównoważyć emisję CO2 nierozumieją pewnych relacji społeczno-gospodarczych. Gdybyśmy zrealizowali to w taki sposób, to Polska stałaby się najbiedniejszym krajem świata - dodał Wójcik.

Według Wójcika, "nie wolno doprowadzać do rozdźwięku", między tym co w encyklice "Laudato si'" napisał papież Franciszek, a tym co mówił abp Jędraszewski, ponieważ "mówią dokładnie tym samym językiem" - Ekologia, to nie ekologizm - zapewnił.

bas/ Polsat News