Zakaz noszenia burek w szkołach w szwedzkim mieście. "Tu obowiązuje równość"

"Kiedy imigrant przyjeżdża do Szwecji, obowiązują go szwedzkie wartości i tu równość obowiązuje wszystkich tak samo, nieważne co działo się w danym domu" - napisano w uzasadnieniu wniosku.

Radni wskazują, że wniosek to element realizacji rozbudowanego planu integracji w regionie. O tym, kiedy zakaz wejdzie w życie ostatecznie zadecydują urzędnicy. Wcześniej podobne rozwiązanie wprowadziły władze miasta Staffanstorp.

ZOBACZ: "Muzułmanki noszące burkę wyglądają jak skrzynki pocztowe". Boris Johnson nie zamierza przepraszać

Publiczny szwedzki nadawca SVT wskazuje, że dokładnie nie wiadomo ile osób obejmie zakaz, ani też, czy wprowadzone zapisy są zgodne ze szwedzkim ustawodawstwem. W 2012 r. Narodowa Agencja Edukacji stwierdziła, że zakaz noszenia burek nie stoi w sprzeczności z ustawą o wolności religijnej oraz ustawą o dyskryminacji.

"Narzucenie ubioru jest niekonstytucyjne"

"Populiści nie rozumieją, że istnieje rozgraniczenie między równością wobec prawa i prawem do wolności wyznania. Według tego drugiego, żaden obywatel nie może być ograniczany w zakresie swoich praw i uczuć wobec własnej religii. Wolność religijna w ujęciu Szwedzkiej Demokracji prawdopodobnie ma na celu zupełne uwolnienie ludzi od religii" - w taki sposób zakaz skomentowali dziennikarze niemieckojęzycznego portalu "Islamic News". Według nich, narzucenie ubioru swoim obywatelom jest niekonstytucyjne.

ZOBACZ: W Holandii wchodzi w życie częściowy zakaz noszenia burek

Od maja tego roku zakaz noszenia burek w szkołach i przedszkolach obowiązuje w Austrii. Za przyjęciem podobnego zakazu opowiadała się również pełnomocnik rządu Niemiec ds. integracji Annette Widmann-Mauz.

Z kolei w Holandii od sierpnia obowiązuje częściowy zakaz noszenia burek i wszelkiego rodzaju nakryć głowy zasłaniających twarz. Zakaz dotyczy jedynie miejsc publicznych: szkół, szpitali, środków transportu publicznego i gmachów rządowych. Pomysłodawcy rozwiązania tłumaczyli, że zależy im na większej integracji muzułmańskich kobiet w życiu publicznym.

ZOBACZ: Zakaz noszenia m.in. burki i nikabu w Belgii. ETPC zatwierdził restrykcje

We Francji od 2010 r. obowiązuje ustawa o całkowitym zakazie noszenia okryć zakrywających twarz w miejscach publicznych. Podobny zakaz został wprowadzony m.in. w 2011 r. w Belgii oraz w 2018 r. w Danii. Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2017 r. ocenił, że belgijska ustawa o zakazie zasłaniania twarzy nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

WIDEO - Buldożerami po porsche i lamborghini. Auta warte 5,5 mln dolarów zniszczone na oczach prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/grz/ SVT, "Islamic News", polsatnews.pl