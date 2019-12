"Stresu można uniknąć, jeśli umówimy się na kilka zasad". Maria Rotkiel o spokojnych świętach

Rutkowski zaznaczył, że, aby mieć spokojne święta, należy się wcześniej przygotować.

- Jeśli nie mamy spokoju w głowie, to trochę jak z wyjazdem na narty. Gdy ktoś zacznie się przygotowywać, siedząc w fotelu prezesa na tydzień przed, na pewno będzie mieć zakwasy, może nabawi się kontuzji. (…) Nad tym, aby dać sobie prawo do tego, że niekoniecznie musimy ze wszystkimi wygrywać, także przy świątecznym stole, powinniśmy pracować minimum 12 miesięcy - podkreślił.

- Często przy stole siadają z nami osoby, których długo nie widzimy. (…) Jeśli pomyślimy o tym, co wnoszą do naszego życia i, że jest to okazja, żeby ten czas spędzić w sposób wartościowy, będzie nam łatwiej - zauważyła Rotkiel.

"To czas, by na siebie popatrzeć"

Piotr Witwicki pytał o to, czy na ten świąteczny czas jesteśmy w stanie odłożyć telefon.

- Powinniśmy. To jest czas, żeby na siebie popatrzeć, dotknąć. (…) Nawet jeśli zatracamy trochę ten odruch bycia z ludźmi naprawdę, to przy pomocy kogoś z rodziny, kto wyjmie nam telefon z ręki, przytuli, przypomnimy sobie jak to jest - mówiła psycholog.

WIDEO: rozmowa z Marią Rotkiel i Robertem Rutkowskim

Zaznaczyła również, że "pięknym wspomnieniem dla dzieci są rodzinne święta".

- Zazwyczaj z dzieciństwa pamiętamy wakacje i właśnie Boże Narodzenie, wspomnienie bycia razem - dodała.

ZOBACZ: Prawie 3\/4 Polaków ma w sobie coś z Grincha. Dlaczego męczymy się przy wigilijnym stole?

"Ilość alkoholu powinna być limitowana"

A co z alkoholem. Powinniśmy go pić podczas świąt? - pytał Witwicki.

- Z polskich stołów alkohol nie zniknie. To, co można zrobić, to sprawić, by ta ilość była limitowana. (..) Niech tam będą np. dwie butelki dobrego wina. Kiedy pojawiają się konflikty? Kiedy przestajemy nad sobą panować. Jeśli chcemy, by ten czas minął w spokoju, gdy będziemy pić mało alkoholu, jest na to szansa - wyjaśniła Rotkiel.

Pytana o dobrą radę na świąteczny czas, odwołała się do radości. - Cieszyć się. Tym, że jesteśmy razem, że żyjemy, że jesteśmy przy stole w takim składzie i potrafić to docenić - mówiła.

- Cieszyć się sobą, gdyż naprawdę, nasz czas jest skończony. Jest coś cenniejszego od bogactw - nigdy nie odkupimy właśnie czasu - spuentował Rutkowski.

Dotychczasowe odcinki "Wydarzeń i Opinii" można obejrzeć w zakładce "Programy".

WIDEO - 21-latek próbował udusić policjantkę podczas interwencji. Kobiecie pomógł przechodzień Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ Polsat News