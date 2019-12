"Boże Narodzenie pozwala na nowo odkryć bliskość Boga". Życzenia przewodniczącego KEP

Abp Gądecki złożył życzenia w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych.

"On przybywa, by pokazać nam drogę"

"Przez wieki Bóg przemawiał przez usta proroków i pozostawiał w ludzkiej historii liczne znaki swojej miłującej obecności. W betlejemskim żłobie ofiarował nam jednak dar wyjątkowy: Jego święta obecność stała się widzialna w ludzkiej postaci. Każdy, kto z wiarą spogląda na Dziecię Jezus, dostrzega w Nim prawdziwego Emmanuela – Boga z nami" - powiedział abp Gądecki

Dodał, że Bóg nie przychodzi po to, by nas ograniczać czy narzucać obce naszemu sercu prawa. "On przybywa, by pokazać nam drogę, która prowadzi do prawdziwego szczęścia. I nawet gdy na tej drodze pojawia się krzyż, On nigdy nie pozostawia nas w samotności" – wyjaśnił przewodniczący KEP.

WIDEO: Abp Gądecki składa świąteczne życzenia

Łączy Polaków

Abp Gądecki podkreślił, że Boże Narodzenie łączy wszystkich Polaków w kraju i za granicą. - W tych pięknych Bożonarodzeniowych chwilach życzę wam, byście wśród nawału codziennych obowiązków odkrywali tę cichą i delikatną, a równocześnie pełną miłości i mocy obecność Boga. Nowonarodzonego Chrystusa możemy przecież spotykać każdego dnia w sakramentach i na modlitwie. Niech takich głębokich spotkań będzie w waszym życiu wiele i niech rozświetlają one blaskiem z nieba wszystkie trudy codzienności – powiedział przewodniczący KEP.

Na zakończenie życzeń abp Gądecki powiedział: "Życzę też wiele pogody ducha. Jako uczniowie Jezusa mamy płynącą z wiary pewność, że chociaż nie wszystko w życiu układa się zawsze po naszej myśli, to jednak Bóg trzyma nas zawsze w swoich rękach. Życzę wreszcie umacniającego rodzinną miłość świętowania, jak również zdrowia duszy i ciała oraz wszelkiej doczesnej pomyślności. Na nadchodzący Nowy Rok 2020 z serca wszystkim błogosławię".

WIDEO - Miller: europosłowie SLD złożyli wniosek o dyskusję w PE na temat praworządności w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP