Wynalazki, które zmieniły świat. Bombki

Pierwsze wzmianki o choinkach pojawiły się w XVI wiecznych kazaniach, jednak w tamtym czasie nikt jeszcze nie spodziewał się, że będą bogato zdobione bombkami z delikatnego szkła. Dopiero w połowie XIX wieku hucie szkła Lauscha w Niemczech Hans Greiner wydmuchał pierwsze szklane ozdoby choinkowe, bo na tradycyjne jabłka, ciastka i orzechy... nie było go stać. Pomysł chwycił!

Czy wyobrażacie sobie jeszcze świat bez karty kredytowej, grilla, dezodorantu, windy czy bikini? Wynalazki i odkrycia - one wszystkie powstały, bo były potrzebne. Ale komu, po co i jak to się stało?

Jak powstaje bombka? Szklaną rurkę podgrzewa się na ogniu. O tom, co dzieje się dalej opowiada Kuba Sawka.

Zobacz wynalazek, który zmienił święta!

hlk/ ipla.tv