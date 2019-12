Choinka przewróciła się na Krupówkach. Mamy film od świadka

- Będziemy sprawdzać, czy zawiodły zabezpieczenia mające utrzymać choinkę w pionie, czy wiatr halny był aż tak silny, że zerwał zabezpieczające linki, czy może ktoś nie dopatrzył procedur bezpieczeństwa. Ma to wykazać nasze dochodzenie. W dalszym toku postępowania będzie decyzja, czy sprawa trafi do prokuratury. Mamy do czynienia z dość poważnymi obrażeniami turystki z Węgier. Ponieważ doszło do uszkodzenia ciała, musimy ustalić, czy ktoś tu zawinił – powiedział rzecznik zakopiańskiej policji.

Wiatr do 176 km/h

W wypadku zostały także lekko ranne dwie inne osoby. Po opatrzeniu ran odmówiły dalszej pomocy lekarskiej. WIDEO: na nagraniu od świadka zdarzenia widać, jak doszło do tej niebezpiecznej sytuacji ZOBACZ: Wichury i powodzie we Francji. Trzy ofiary Wielka świąteczna choinka stała, jak co roku, w górnej części Krupówek, przy popularnym oczku wodnym. W piątek około 19:00 silny podmuch halnego przewrócił drzewo. W Tatrach wiatr osiągał prędkość do 176 km na godzinę. Halny przyniesie zmiany w pogodzie Najwięcej interwencji związanych z powalonymi drzewami strażacy zanotowali w Zakopanem. Drzewa zablokowały między innymi drogę Oswalda Balzera, prowadzącą w kierunku Morskiego Oka. Wiatr uszkodził też w niewielkim stopniu poszycia dachu na dwóch budynkach. Łącznie minionej doby zakopiańscy strażacy zanotowali 48 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Zgodnie z zapowiedziami wiatr ustał około godz. 5:00. ZOBACZ: Ofiara nowego sezonu narciarskiego. 23-latek zginął w lawinie pod Chopokiem w Niżnych Tatrach Według prognoz halny przyniesie zmiany pogody. W poniedziałek w Zakopanem ma padać śnieg.

luq/ Polsat News, PAP