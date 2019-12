Stefan Michnik nie zostanie wydany polskim władzom. Decyzja sądu w Goeteborgu

Sąd Rejonowy w Goeteborgu nie zgodził się w czwartek na wydanie polskim władzom byłego stalinowskiego sędziego Stefana Michnika - wynika z protokołu, do którego dotarła PAP.

Sędzia Robert Eneljung przychylił się do wcześniejszej oceny szwedzkiej prokurator Ulriki Bentelius Egelrud, która we wniosku do sądu napisała, że "nie ma możliwości wydania Polsce Stefana Michnika".

Zwróciła ona uwagę na jego szwedzkie obywatelstwo oraz wystąpienie przedawnienia zarzucanych mu czynów, jakie mają być podstawą zastosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Represje działaczy konspiracyjnych, żołnierzy AK, harcerzy

Wobec Stefana Michnika postępowanie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Sędzia Michnik represjonował przeciwników komunistycznego reżimu w tym m.in. zawodowych oficerów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, działaczy organizacji konspiracyjnych, żołnierzy armii Krajowej a także harcerzy z organizacji "Rysie" oraz "Orlęta", księży katolickich i siostrę zakonną.

"Postawione zarzuty wobec byłego sędziego dotyczą także wydania wielu wyroków kar dożywotniego i długoletniego więzienia, a także decyzji o tymczasowym aresztowaniu". - zaznaczono we wniosku pionu śledczego IPN z 10 października br. do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

