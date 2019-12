Dworczyk w "Graffiti": będzie radykalna podwyżka mandatów

- Zgodnie z zapowiedzią premiera, ograniczenie prędkości do 50 km/h będzie obowiązywać całą dobę. To niejedyna zmiana, którą planujemy wprowadzić. Wszystko po to, aby na drogach było bezpieczniej - podkreślił.

"Wprowadzamy trzy dodatkowe ograniczenia"

W niedzielę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany w przepisach ruchu drogowego.

- W bardzo krótkim tempie wprowadzamy trzy dodatkowe ograniczenia - po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę (...). Również wdrażamy zasadę, że w sytuacji przekroczenia (prędkości) powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy - poinformował.

"Konkretne propozycje zmian w najbliższych dniach"

Do kwestii pierwszeństwa pieszego odniósł się gość poniedziałkowego "Graffiti".

- Mamy sytuacje, gdy pieszy zostaje potrącony na przejściu, a kierowca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - zaznaczył Dworczyk, odwołując się do listopadowego wyroku w sprawie Piotra Najsztuba.

Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił dziennikarza i utrzymał tym samym w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie ws. wypadku, który spowodował w październiku 2017 roku. Potrącił wtedy przechodzącą przez pasy 77-letnią kobietę.

- W ciągu najbliższych dniach przedstawimy konkretne propozycje zmian przepisów - zapowiedział minister.

Dopytywany o datę wejścia w życie dofinansowania do zakupu elektrycznych samochodów, odpowiedział: nie prowadzę tego projektu ustawy, więc nie będę składać takich deklaracji.

"Mam nadzieję, że Śpiewak zostanie ułaskawiony"

W "Graffiti" poruszono również temat wyroku w sprawie Jana Śpiewaka. Działacz miejski został prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Uzasadnienie wyroku było niejawne.

W niedzielę działacz spotkał się z prezydentem Dudą. Jak powiedział, spotkanie dotyczyło jego sytuacji prawnej, a także historii prywatyzacji kamienicy na ul. Joteyki w Warszawie.

- Mam nadzieję, że Jan Śpiewak zostanie ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę - podkreślił Dworczyk. Jego zdaniem zarówno piątkowy wyrok sądu ws. Śpiewaka, jak i utajnienie uzasadnienia są niezrozumiałe.

"Dziś wiele osób nie ma przekonania elementarnej sprawiedliwości"

Szef KPRM, komentując spotkanie prezydenta z działaczem miejskim, zastrzegł, że dowiedział się o nim z doniesień prasowych.

- Być może pan Śpiewak będzie mógł liczyć na akt łaski ze strony prezydenta - powiedział minister. Wyraził też nadzieję, że właśnie tak się stanie. - Wydaje się, że w tej sytuacji wszystko jest oczywiste - dodał.

Zdaniem ministra wyrok w sprawie Śpiewaka to kolejny przykład niezrozumiałej decyzji sądu. Podkreślił, że kompletnie niezrozumiałe jest także utajnienie uzasadnienia.

Dworczyk zaznaczył, że tego typu wyroki pokazują, jak potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości.

- Każdy statystyczny Polak idący do sądu powinien mieć poczucie, że może liczyć na elementarną sprawiedliwości. Dzisiaj wiele osób nie ma takiego przekonania - dodał.

