- To jest pokazanie sędziom pejcza, to są represje - Grabiec w programie "Wydarzenia i Opinie"

Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaproponował w "Gościu Wydarzeń" okrągły stół dla praworządności. Do rozmów z sędziami powinni jego zdaniem usiąść rządzący. Sędziowie nie zgadzają się z propozycją nowej ustawy, na mocy której sędziów można byłoby dyscyplinować w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas.

- Kluczowe jest to, z jakich przyczyn ta ustawa jest prezentowana. Niestety, ale niektórzy sędziowie roszczą sobie prawo do oceniania powołań prezydenta na sędziego, czym ryzykują wywołanie ogromnego chaosu prawnego w polskim systemie - powiedział Sebastian Kaleta wiceminister sprawiedliwości (Solidarna Polska).

Wskazał, że może to zmierzać do sytuacji, w której status sędziego będzie mógł podważać dowolny inny sędzia. - Niestety musimy reagować - powiedział Kaleta.

Zapytany, czy jest możliwe spotkanie z sędziami bez warunków wstępnych wiceminister sprawiedliwości powiedział, że "nie podejmuje decyzji kierunkowych pod takim kątem".

- Jestem w stu procentach przekonany, że dopóki istnieje ryzyko, że niektórzy sędziowie podejmują działania kontra polskiemu porządkowi konstytucyjnemu, to władza ustawodawcza musi działać - powiedział Sebastian Kaleta.

- Musimy chronić obywateli przed sytuacją, w której wszystkie wyroki wydane w ciągu ostatnich 30 lat mogą zostać podważone, w procedurze, która nie ma umocowania w polskiej konstytucji - dodał Kaleta.

- Z wielką chęcią się spotkam z przedstawicielami stowarzyszenia "Iustitia", którzy od kilku lat straszy Polaków chaosem prawnym, a sami go dzisiaj wywołują, natomiast warunkiem, żeby podjąć racjonalne rozmowy jest deklaracja, że tego chaosu prawnego nie będą wywoływać - powiedział Kaleta.

Polityk Zjednoczonej Prawicy przypomniał, że przed dwoma laty przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości procedowana była sprawa Europejskich Nakazów Aresztowania i tego czy sprawców przestępstw czeka sprawiedliwy proces w kraju. Przypomniał, że ostrzegano wtedy, że Polsce nie będą wydawani poszukiwani przestępcy. Dodał, że po wyroku Trybunału, który zezwalał sądom z innych krajów na badanie, czy w Polsce sądy są niezależne i niezawisłe, takich spraw było kilkanaście. Jak dodał sądy zagraniczne z Unii Europejskiej w żadnej z tych spraw nie uznały, że Polsce nie należy wydawać podejrzanego.

- W 2018 roku wydano Polsce ponad 1100 osób, co pokazuje, że te strachy rozpowszechniane przez opozycję i część sędziów są na wyrost - dodał Kaleta.

- Ta formacja poszła na wojnę z sędziami. Nic dziwnego, że sędziowie chcą się bronić. Ta wojna trwa od czterech lat - powiedział Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej.

- To co proponujecie to są represje, to jest pokazanie sędziom pejcza - powiedział Grabiec.

dk/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl