Polak chce pobić rekord świata w skoku ze spadochronem. Ma szczytny cel

- Zależy mi na tym, by wyciągnąć ludzi z bezdomności - mówi Tomasz Kozłowski, który skoczy ze spadochronem z wysokości 45 km - tym samym pobić rekord świata. W ramach akcji Jump for The Planet Polak chce pomóc osobom na całym świecie, które straciły domy na skutek kataklizmów.