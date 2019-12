Profesor z Uniwersytetu w Londynie odpowiada Kalecie. "Gdy jesteś w dziurze, przestań kopać"

Posłowie PiS złożyli w czwartek projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu.

Projekt, jak mówili, ma dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia. Jego treść dostępna jest tutaj.

ZOBACZ: Wałęsa wezwie do "milionowego marszu na Warszawę". Tusk zachęca do protestów ws. praworządności

- Jest to odpowiedź na działanie, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą - mówił Jan Kanthak.

- Fakt złożenia projektu wynika z bardzo głębokiego zaniepokojenia tym, co robią w swoich działaniach niektórzy sędziowie - argumentował z kolei poseł PiS, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"Skandaliczny projekt ustawy kneblującej sędziów"

Projekt PiS wzbudził wiele negatywnych komentarzy. "Skandaliczny projekt ustawy kneblującej sędziów to kolejny krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To standardy państw autorytarnych, próba całkowitego podporządkowania sądów PiS" - napisał na Twitterze były minister sprawiedliwości, poseł PO Borys Budka.

Skandaliczny projekt ustawy kneblującej sędziów to kolejny krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To standardy państw autorytarnych, próba całkowitego podporządkowania sądów PiS. — Borys Budka (@bbudka) 12 grudnia 2019

Odpowiedział mu Kaleta, który zwrócił uwagę, że identycznie zapisy obowiązują we Francji.

ZOBACZ: "Zamordyzm", "założenie knebla na usta". Komentarze o projekcie dyscyplinowania sędziów

"To skopiowanie przepisów obowiązujących we Francji. O ile mi wiadomo Francja jest UE, w UE są również Niemcy, w których sędziów powołują bezpośrednio politycy. Kwalifikowanie naszych partnerów z UE jako państw autorytarnych jest nie na miejscu!" – napisał Kaleta.

to skopiowanie przepisów obowiązujących we Francji 😉



O ile mi wiadomo Francja jest UE, w UE są również Niemcy, w których sędziów powołują bezpośrednio politycy.



Kwalifikowanie naszych partnerów z UE jako państw autorytarnych jest nie na miejscu! https://t.co/P56pS3125o — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 12 grudnia 2019

Jako dowód załączył zdjęcie przepisów obowiązujących we Francji.

Opozycja polityczno-sądowa użyła już wszystkich najmocniejszych słów wobec ustawy pozwalającej odpolitycznić sądy.



Projektowane przepisy są odzwierciedleniem przepisów francuskich(zdjęcie). Nie podoba się Francja? Nie podoba sie Europa 😉?



Vive La France 🇨🇵 Vive l'Europe 🇪🇺 pic.twitter.com/Y030MhubmB — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 13 grudnia 2019

Do dyskusji polskich polityków dołączył specjalizujący się w prawie międzynarodowym profesor Laurent Pech z Uniwersytetu Middlesex w Londynie, który już wcześniej wypowiadał się krytycznie o reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

"Jestem ekspertem ds. niezależności sądowej we Francji, EKPC i prawa UE, więc pozwolę sobie wyjaśnić, dlaczego nie wie Pan, o czym mówi (zakładając, że nie próbuje Pan celowo wprowadzić w błąd) " - napisał Pech.

Dear @sjkaleta you’re in luck!



I’m an expert on #judicialindependence in French, ECHR and EU law so let me explain why you don’t know what you’re talking about (assuming you’re not here deliberately trying to mislead)



[thread] https://t.co/le2XZYI7YX — Laurent Pech (@ProfPech) 14 grudnia 2019

"Prawo francuskie nie dopuszcza żadnych sankcji wobec sędziego, który stara się stosować prawo UE zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tym bardziej, gdy mówimy o niezawisłości sądów, również ściśle chronionych na mocy francuskiej konstytucji (jest to oczywiste dla wszystkich, oprócz kłamców i ignorantów)" - wytłumaczył profesor.

Przywołał również francuski kodeks etyki sędziowskiej. Jak dodał, francuskie prawo broni niezawisłości sędziowskiej i stawia ją na pierwszym miejscu.

"Celowe wprowadzanie opinie publicznej w błąd"

Profesor stwierdził nawet, że politycy PiS powołując się na zagraniczne przepisy, celowo chcą wprowadzić opinię publiczną w błąd. "Nie po raz pierwszy celowo próbują wprowadzać w błąd ludzi, ukrywając się za fałszywie przedstawionymi przepisami obcego prawa, w celu uzasadnienia oczywistych naruszeń zasady niezawisłości sądów z oczywistym naruszeniem zarówno polskiej konstytucji, jak i prawa UE" - napisał.

ZOBACZ: "To namawianie do łamania prawa". Premier o nawoływaniu do powstrzymania się od orzekania sędziów

Na zarzuty odpowiedział sam Kaleta. "Żaden z twoich tweetów nie odnosi się do przepisów, które obowiązują lub są w przedstawionej ustawie. Niestety ktoś wprowadził cię w błąd i nadużył twojego stanowiska eksperta. Niemniej jednak doceniam twój wysiłek przedstawienia wartości i przepisów, które są również obecne w polskim prawie" - napisał polityk PiS po angielsku.

None of your tweets refers to regulations which are in force or are in the recently presented bill.



Unfortunetaly someone misleaded you and abused your expert position.



Nonetheless I apreciate your effort to present values and regulations which are also present in Polish law — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 14 grudnia 2019

Prof Pech odpowiedział na wpis polskiego polityka przypominając: "to ty odwoływałeś się do prawa francuskiego, aby uzasadnić najnowszy projekt, który zasadniczo narusza wymogi praworządności UE/Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - napisał. "Poprzyj swoje stwierdzenia lub postępuj zgodnie z moją radą: "gdy jesteś w dziurze, przestań kopać" - dodał.

Just a gentle reminder you are the one who referred to French law to justify your latest bill which fundamentally violates EU/ECHR rule of law requirements so either back up your French law claim or follow my advice: "when you’re in a hole, stop digging" pic.twitter.com/YW1xyU3JsK — Laurent Pech (@ProfPech) 14 grudnia 2019

WIDEO - "Podkreślamy argument sprawiedliwej transformacji energetycznej" - Premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/msl/ polsatnews.pl, gazeta.pl