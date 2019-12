Karykaturalne postaci z pejsami i dużymi nosami. Belgijski festiwal usunięty z listy UNESCO

Belgijski festiwal w Aalst został usunięty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w związku ze skargami na to, że podczas jego ostatniej edycji doszło do przejawów antysemityzmu.



Trwający trzy dni festiwal karnawałowy w belgijskim Aalst, wpisany na listę UNESCO w 2010 r., znalazł się w ogniu krytyki, gdy na jednej z platform podczas ostatniej edycji przedstawiono karykaturalne postaci z pejsami i dużymi nosami, stojące na stosie pieniędzy.

Aalst, Belgium a UNESCO Cultural Heritage Site for Lenten parade. Antisemitic float stirs outcry, demand to take away designation. Float depicts orthodox Jews on bags of money, rat on man’s shoulder. 2103 parade: boxcar float, SS soldiers holding gas cans. pic.twitter.com/J8Qd8bz9EA