Ponad połowa młodych Brytyjczyków nie zna się na zegarze. Zatrważające wyniki badania

Z cyfrowym zegarkiem to nie problem, ale niektórzy o ułożeniu wskazówek nie mają pojęcia. Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad połowa młodych Brytyjczyków w wieku 18-24 lata nie potrafi odczytać godziny z analogowego zegarka. To pokolenie "Z", które w dorosłość wchodziło ze smartfonem w ręku - podaje "Daily Mail".

Badanie zlecone przez Marloe Watch Company, brytyjskiego projektanta zegarków na rękę objęło ponad 2000 osób. Jego autorzy wskazują, że "smartfonowa generacja" może ostatecznie utracić umiejętność czytania tradycyjnych tarcz zegarowych.

Eksperci twierdzą, że młodzi chcąc sprawdzić, która jest godzina, sięgają najczęściej po telefon komórkowy.

- Generacja Z to nasi przyszli premierzy, nauczyciele i lekarze. Możliwe, że nie będą w stanie dojechać na czas, kiedy rozładuje ich telefon - mówi jeden z założycieli firmy.

Pokolenie "Z" nazywane jest również "generacją multitasking", "cichym pokoleniem", "generacją @. Są to ludzie najmłodszego pokolenia, dla których nowoczesna technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy.

msl/ml/ "Daily Mail"