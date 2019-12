"PiS niszcząc niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości, niszczy życie ludziom"

Posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustaw o sądach, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu. - Jeśli mamy niekonstytucyjnie, niezgodnie z europejskimi standardami powołaną KRS, to takie ciało powołuje sędziów z wadą prawną i oni wydają wyroki z wadą prawną. Każdy taki wyrok będzie mógł być w przyszłości wzruszony - powiedziała w "Graffiti" Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO.

Posłowie PiS złożyli w czwartek projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu - poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie Jan Kanthak, Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba. Projekt zakłada również zmiany w procedurze wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego.

- To ustawa, która jest ciosem w polski wymiar sprawiedliwości. Idzie w zupełnie innym kierunku niż orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrok Sądu Najwyższego, bowiem zwiększa poziom zależności polskich sędziów od polskich władz - stwierdziła posłanka KO w rozmowie z Grzegorzem Kępką.

- Przestrzegam przed używaniem nazwy, jakiej używa ministerstwo sprawiedliwości, że to ustawa "dyscyplinująca sędziów". To ustawa o prześladowaniu sędziów. PiS chciałby, żeby sędziowie orzekali tak, jak wskazuje na to interes partii - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

Jak dodała, "taka ustawa to kolejna polityczna represja wobec sędziów, którzy okazują szacunek TSUE lub SN i ich orzeczeniom".

"Leżą na ringu i krzyczą, że zwyciężyli"

- Z bezprawia nie rodzi się prawo. Jeśli mamy niekonstytucyjnie, niezgodnie z europejskimi standardami powołaną KRS, to takie ciało powołuje sędziów z wadą prawną i oni wydają wyroki z wadą prawną. Każdy taki wyrok będzie mógł być w przyszłości wzruszony. W tej chwili mamy ok.70 tys. takich wyroków - tłumaczyła posłanka. Jej zdaniem, rodzi to problemy dla zwykłych obywateli, którzy mają sprawy rozwodowe czy spadkowe, jeśli w tych sprawach orzekał sędzia wybrany przez nową KRS

Według niej, "PiS niszcząc niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości, niszczy życie ludziom". - TSUE zadał cios w samo serce wszystkich zmian, jakie PiS wprowadzał w wymiarze sprawiedliwości. Politycy PiS-u leżą na ringu i krzyczą, że zwyciężyli - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

Według posłanki KO, "PiS próbuje wprowadzić represje na sędziów, którzy nie będą orzekali zgodnie z interesem partyjnym". - Dla partyjnego interesu byłoby najlepiej, gdyby nie zauważać ani orzeczenia TSUE, ani wyroku SN - dodała.

"Odpowiedź przygotowywana jest w Senacie"

Pytana o to, jak zakończy się ten spór, Gasiuk-Pihowicz odpowiedziała: "problem polega na tym, że działania polityków PiS-u prowadzą do pogłębiającego się chaosu prawnego".

- Każdy odpowiedzialny rząd zająłby się przygotowaniem ustawy, która by przywróciła stan zgodny z konstytucją w KRS. Takie prace toczą się w Senacie z udziałem najlepszych ekspertów w zespole, który został powołany przez pana marszałka Tomasza Grodzkiego. Taka odpowiedź ustawodawcza jest przygotowywana - powiedziała.

