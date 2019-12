Nowa ustawa o KRS. Będzie nad nią pracować grupa powołana przez Tomasza Grodzkiego

- W pierwszych dniach stycznia będzie gotowa grupa robocza w Senacie do opracowania nowej ustawy o KRS zgodnej z wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział programie "Gość Wydarzeń" marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Nie uważam tak - mówił marszałek Senatu pytany o to czy jego zdaniem w sądownictwie "utrzymuje się stary układ".

- Powołałem w Senacie grupę roboczą do opracowania nowej ustawy o KRS zgodniej z wytycznymi TSUE. Ustawa będzie gotowa z początkiem stycznia, kiedy SN wyda orzeczenie we wszystkich sprawach, do których został zobowiązany. Ten zespół jest mocno zaawansowany - poinformował.

Na pytanie, na czym będzie polegała zmiana w tej ustawie marszałek Senatu powiedział, że przede wszystkim na pewnej równowadze między powoływanymi kandydatami ze strony polityków, jak i ze strony środowiska sędziowskiego.

