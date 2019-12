Auto dla Irańczyka. Polacy uzbierali na nie pieniądze w 24 godziny

Historią Fardina żyje już cała Polska. Kierowca z Iranu, który przywiózł do nas rodzynki - nadal nie może wyjechać do domu, bo jego amerykańska ciężarówka jest zepsuta i stoi w Koziegłowach (Śląskie). A w domu - 5400 kilometrów dalej - czekają na niego stęskniona żona, córki, syn i matka. Polacy zorganizowali zbiórkę na ciężarówkę, by Irańczyk mógł wrócić do kraju.