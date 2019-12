Zrzucił niepełnosprawną z wózka i uciekł. Pomogli świadkowie [WIDEO]

Do nietypowej próby kradzieży doszło pod koniec listopada. Na opublikowanym przez policję filmie widać, jak młody mężczyzna podczas podróży koleją miejską próbuje wypchnąć z pociągu niepełnosprawną kobietę.

ZOBACZ: Niepełnosprawny mężczyzna potrącony przez ciężarówkę. Nie udało się go uratować

Dochodzi między nimi do szarpaniny. Ostatecznie mężczyzna zrzuca kobietę z wózka i ucieka. Świadkowie zaczynają krzyczeć, a zaalarmowanej grupie przechodniów udaje się odzyskać wózek. Agresywnemu mężczyźnie zdołał jednak uciec.

The one bright spot: Our holiday crook didn’t get away with the wheelchair. Heroes on the train came to the rescue, getting the chair back within seconds. Let’s catch him! Tips to https://t.co/hF4eXJ45F8. pic.twitter.com/EzR92qIGUP