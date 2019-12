Autobus miejski potrącił na pasach kobietę. Kierująca wjechała na przejście na czerwonym

O wyjątkowym szczęściu może mówić piesza z Olsztyna potrącona przez miejski autobus. Chwila nieuwagi kierowcy mogła ją kosztować życie. Pojazd wjechał na pasy mimo, że miał czerwone światło. Potrącona piesza trafiła do szpitala z niegroźnymi obrażeniami.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Wypadek został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu. Na nagraniu widać, że autobus wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Na przejściu dla pieszych była już wtedy 20-latka.

Kierująca była trzeźwa

- Miała bardzo dużo szczęścia, ponieważ siła uderzenia była na tyle duża, że w autobusie pękła przednia szyba - poinformował Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.



Poszkodowana trafiła do szpitala, gdzie przeszła badania. Nie stało jej się nic poważnego.

- Z reguły po takich wypadkach zaleca się kilkudniową obserwację. Jednak pani dzisiaj rano zażądała, żeby wypuścić ją do domu - powiedział "Wydarzeniom" Przemysław Prais, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Na razie nie wiadomo, dlaczego kierująca autobusem miejskim 46-latka zlekceważyła sygnalizację świetlną. Wiadomo, że była trzeźwa.



- Z uwagi na to, że kierująca zlekceważyła sygnalizację świetlną i wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle, czym naraziła pieszą na uszczerbek na zdrowiu, zostało jej zatrzymane prawo jazdy. O jej dalszym losie zdecyduje sąd - przekazał Prokopczyk.

Kurs realizował prywatny przewoźnik



Autobus, który tego dnia wykonywał kurs, należy do prywatnego przewoźnika, który ma umowę z miastem na wykonywanie usług transportu publicznego.



- Każdy kierowca, zanim zasiądzie za kierownicą autobusu, musi mieć nie tylko odpowiednie prawo jazdy, ale także kurs do przewożenia osób. To nie są łatwe egzaminy - zauważył Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.



Urząd Miasta nie podjął jeszcze decyzji, czy zerwie umowę z przewoźnikiem. Urzędnicy czekają na zakończenie policyjnego śledztwa w tej sprawie.

dk/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl