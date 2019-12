Strzelanina w Pearl Harbor. Zginęło trzech żołnierzy USA

W strzelaninie, do której doszło w środę w bazie wojskowej w Pearl Harbor na Hawajach, zginęły trzy osoby, w tym jej sprawca, żołnierz marynarki wojennej USA, który po ataku popełnił samobójstwo - poinformowały władze wojskowe.

W pobliżu suchego doku na terenie bazy, marynarz otworzył ogień i ranił trzech cywilnych pracowników Departamentu Obrony USA, z których dwóch zmarło później na skutek obrażeń. Trzecia ranna osoba przebywa w szpitalu; jej stan jest stabilny.

Motyw działania sprawcy strzelaniny nie jest jeszcze znany. Władze wojskowe wszczęły śledztwo. Bezpośrednio po strzelaninie baza została zamknięta. Otwarto ją ponownie po dwóch godzinach.

ZOBACZ: Ostrzelano samochód kijowskiego radnego. Zginął jego 3-letni syn

Pearl Harbor - największa pacyficzna baza wojskowa USA

W Pearl Harbor znajduje się największa baza marynarki wojennej USA na Pacyfiku. Do strzelaniny doszło na trzy dni przed 78. rocznicą japońskiego ataku na to miejsce, do którego doszło podczas II wojny światowej.

WIDEO - "Zwycięstwo Polski". Prezydent o ustaleniach na szczycie NATO Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP