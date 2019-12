Symulacja ataku terrorystycznego w szkole wywołała panikę. Jeden z uczniów wyskoczył przez okno

W rolę terrorystów wcieli się lokalni instruktorzy sztuk walki. Gdy w kominiarkach i z atrapami broni weszli do szkoły, wśród uczniów i personelu wybuchła panika.



- Słychać było huk i strzały. Wrażenie było bardzo mocne - powiedział "Wydarzeniom" Zbigniew Podlaski, p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie (woj. warmińsko-mazurskie).

Uczniowie zalęknieni: "Cała się trzęsłam"



Udający terrorystów pozoranci byli na tyle przekonujący, że jeden z uczniów przed "atakującymi" uciekał przez okno. Okno jest na parterze i chłopcu nic się nie stało.



Inni uczniowie byli przerażeni. - Bardzo się wystraszyłam. Cała się trzęsłam, nie wiedziałam, co robić - powiedziała jedna z uczennic.

Niektóre dzieci otwarcie mówią, że do tej pory mają napady lęku i kłopoty ze snem.



O akcji, którą szkoła przeprowadziła 14 listopada, nie wiedzieli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale nawet rodzice i miejscowi policjanci.



Ci ostatni podkreślają, że gdyby dostali informację, że ktoś zaatakował szkołę, sytuacja mogłaby się zakończyć tragicznie.

"Jesteśmy zaskoczeni, że oni byli zaskoczeni"

O scenariuszu ćwiczeń nie wiedziały także władze miasta, którym szkoła podlega. Burmistrz Barczewa po przeanalizowaniu zdarzenia zdecydował o zwolnieniu dyrektorki, która była pomysłodawczynią akcji.



- Decyzja nie była łatwa. Po konsultacji z warmińsko-mazurskim kuratorium oświaty podjąłem decyzje o odwołaniu dyrektor szkoły ze stanowiska - powiedział "Wydarzeniom" Andrzej Maciejewski.



To jednak nie koniec sankcji, jakie być może czekają byłą już dyrektorkę. Burmistrz złożył bowiem do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia i zdrowia uczniów i nauczycieli.



Osoby biorące udział w akcji, do których dotarły "Wydarzenia", twierdzą, że cały scenariusz "ataku" przygotowała dyrektorka szkoły. Są również zaskoczeni, że nikt nie wiedział o zaplanowanych przez nią działaniach.



- My jesteśmy zaskoczeni, że oni byli zaskoczeni - stwierdziła jedna z tych osób.

