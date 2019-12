Politycy składają górnikom życzenia z okazji Barbórki

Barbórka, czyli tradycyjny Dzień Górnika 4 grudnia jest obchodzony nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.

- Barbórka to wspaniała tradycja i zarazem wyjątkowe święto - wyjątkowe, bo w pewnym sensie podwójne - dla was szanowni państwo to święto waszej patronki świętej Barbary, a dla Polaków 4 grudnia jest wasz, to dzień wszystkich górników, dlatego chcę złożyć wam najlepsze życzenia i wyrazy najgłębszego szacunku. Wydobywacie najgłębszy polski potencjał - powiedział premier Morawiecki w materiale wideo opublikowanym na jego oficjalnym profilu na Facebooku.

Słowa Mateusza Morawieckiego do górników

Szef rządu dziękował górnikom i ich rodzinom za "poświęcenie dla Polski". - Ciężką pracą budujecie polską gospodarkę, a swoją postawą dajecie przykład odwagi, twardości charakteru, przywiązania do tradycji. Zmieniacie górnictwo w perłę polskiego dziedzictwa - dodał premier.

Na Górnym Śląsku obchody Barbórki trwają od kilku dni. W kościołach i cechowniach kopalń odbywają się msze w intencji górników; w niedzielę jedną z nich odprawił w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Barbórka jest obchodzona w dniu, kiedy Kościół wspomina św. Barbarę z Nikodemii - patronkę dobrej śmierci i trudnej pracy. To właśnie do niej zwracają się górnicy z prośbą o opiekę i bezpieczne szychty.

Z okazji Barbórki podczas okolicznościowych akademii są wręczane odznaczenia, spotykają się jubilaci i emeryci, grają górnicze orkiestry; związki zawodowe organizują biesiady piwne.

Życzenia od prezydenta

Również prezydent Andrzej Duda złożył górnikom życzenia z okazji Barbórki, podkreślił znaczenie przemysłu wydobywczego dla gospodarki, nawiązał do powstań śląskich, przypomniał też górnicze strajki lat osiemdziesiątych.

"Z okazji Barbórki - pięknego polskiego święta, jednoczącego górniczą brać i wszystkich pracowników przemysłu wydobywczego - składam Państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia" - czytamy na stronie internetowej prezydenta.

"Gratuluję nowych sukcesów w Państwa trudnej, często niebezpiecznej, lecz niezastąpionej pracy. To również dzięki Państwu nasza gospodarka narodowa odnotowała kolejny rok wzrostu, a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich" – napisał prezydent.

Zaznaczył, że "Polska dysponuje unikalnymi bogactwami naturalnymi". "Mamy węgiel kamienny i brunatny, torf, gaz ziemny, ropę naftową oraz uzyskiwane z nich nowoczesne produkty. Mamy rudy miedzi, srebra, cynku i innych cennych metali, złoża siarki i różnorodnych niemetali, surowce skalne dla przemysłu budowlanego oraz pokłady wysokiej jakości soli kamiennej. Ale tylko dzięki Państwu te ukryte w polskiej ziemi skarby służą nam wszystkim" – czytamy.

Złożył hołd górnikom, którzy tragicznie zmarli w wypadkach, zwracając uwagę, że "tylko w tym roku było ich ponad dwudziestu". "Polscy górnicy udowodnili, że potrafią walczyć. Nie tylko pod ziemią – z potężnymi siłami natury i własną, ludzką słabością, lecz również w obronie wolności i sprawiedliwości; za Polskę, za wiarę, mowę i tradycje ojców" – napisał prezydent.

Nawiązał do setnej rocznicy wybuchu powstania śląskiego. "Historyczny sukces powstańców i działaczy polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku przyczynił się do ogromnego powiększenia potencjału rozwojowego naszej Ojczyzny. Utwierdził także pozycję śląskiego etosu patriotyzmu i pracy oraz śląskiej kultury jako wyjątkowo cennych i nieusuwalnych składników polskiej tożsamości narodowej" - napisał.

"Także 30. rocznica kapitulacji reżimu komunistycznego w Polsce to okazja, aby upamiętnić górników nieustępliwie domagających się wolności, chleba i godności" - dodał, przypominając strajki w kopalniach Wujek, Piast, Manifest Lipcowy, Ziemowit i innych przedsiębiorstwach górniczych.

Złożył także życzenia pracownikom nadzoru górniczego, ratownikom górniczym, naukowcom zajmującym się badaniami nad eksploatacją kopalin, kadrze zarządzającej, specjalistom w dziedzinie przetwarzania, zbytu i dystrybucji surowców mineralnych, działaczom związkowym oraz wszystkim, którzy pracują na sukcesy branży wydobywczej.

"Dziękuję za Państwa wkład w rozwój jednej z kluczowych, strategicznych gałęzi polskiej gospodarki" - napisał prezydent. Zapewnił, że "fundamentem polityki naszego państwa wobec górnictwa oraz energetyki jest i pozostanie polska racja stanu i dobro wspólne Polaków".

Marszałek Sejmu do górników

"Boć synowi podziemnych czarnych światów

Każdy chętnie poda swą dłoń!

Niech żyje nam, niech żyje nam

Górniczy stan! Górniczy stan!"



W Dniu Święta, życzę wszystkim górnikom szczęścia i opieki Świętej Barbary. pic.twitter.com/5BVsPLdZYk — Elżbieta Witek (@elzbietawitek) December 4, 2019



Marszałek Sejmu w swoim wpisie zacytowała również słowa górniczego hymnu. "Boć synowi podziemnych czarnych światów. Każdy chętnie poda swą dłoń! Niech żyje nam, niech żyje nam Górniczy stan! Górniczy stan!" - napisała. "W Dniu Święta, życzę wszystkim górnikom szczęścia i opieki Świętej Barbary" - dodała Witek.

