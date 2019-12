Nowe zasady kwalifikacji do piłkarskich mistrzostw świata. Sprawdź, co się zmieni

Nowe zasady kwalifikacji oznaczają, że nie będzie porównywania wyników drużyn z drugich miejsc. W eliminacjach MŚ 2018 było dziewięć grup, których zwycięzcy uzyskiwali bezpośredni awans, a osiem najlepszych zespołów z drugich lokat grało baraże - w czterech parach (mecz i rewanż).



Tym razem grup będzie dziesięć. Ich zwycięzcy awansują bezpośrednio na mundial, a wszystkie ekipy z drugich miejsc wystąpią w barażach, w których dołączą do nich dwa zespoły z Ligi Narodów UEFA edycji 2020/21.

👍 CONFIRMED: The #UEFAExCo approved the European qualification process for the 13 teams reaching the 2022 World Cup.



🔟group winners

3️⃣ play-off winners



More details to come.