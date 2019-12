Najgrubszy człowiek na świecie schudł ponad 300 kg

Kiedy Juana Pedro Franca okrzyknięto Najgrubszym Człowiekiem na Świecie, wziął to za przestrogę i powód do zmiany życia. Ważącemu wówczas 595 kilogramów 33-latkowi groziła śmierć. Ustanowiony przez Juana Rekord Guinessa zmusił go do oddania się w ręce lekarzy. Dzięki nim i swojej wytrwałości mężczyzna w trzy lata stracił 60 proc. masy ciała.