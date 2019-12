Groźne dachowanie w Tunelu pod Martwą Wisłą [WIDEO]

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło nad ranem, w czasie wzmożonego ruchu w Gdańsku. Kierowca Opla Corsy tuż przed wjazdem do Tunelu pod Martwą Wisłą nagle zaczął zjeżdżać na lewy pas ruchu, doprowadzając do wypadku i dachowania wyprzedającego go seata.