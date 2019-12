Światowy Dzień Walki z AIDS. Zarażonych wirusem HIV jest w Polsce ponad 24 tys. osób

Pierwszego grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS ustanowiony w 1988 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Jak dochodzi do zarażenia?

Wirus HIV atakuje i osłabia układ immunologiczny. Najwyższym stopniem zaawansowania nieleczonego zakażenia wirusem HIV jest choroba AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności. Choroba, bez farmakoterapii najczęściej rozwija się od 2 do 15 lat. Może objawiać się niektórymi nowotworami, czy infekcjami.

Do zarażenia wirusem dochodzi poprzez kontakt seksualny lub z krwią zakażonej osoby. Również chora matka może zarazić swoje dziecko wirusem w łonie, w trakcie porodu lub karmienia piersią. Jest to tzw. zakażenie wertykalne. Natomiast wirusem nie można zarazić się podając chorej osobie dłoń, całując się, przytulając, czy udostępniając osobiste przedmioty np. jedzenie czy wodę. Obecnie skutecznie leczony pacjent ma szanse na długie życie, a co ważne nie zaraża innych.

Pierwszy przypadek zarażenia wirusem HIV w Polsce odnotowano w 1985 roku. Od tego momentu w Polsce do 30 kwietnia 2019 roku odnotowano już 24 303 zarażenia wirusem HIV. W ciągu tych 34 lat chorobę wywołaną przez HIV, stwierdzono w Polsce u 3 692 osób, a 1 418 zmarło. Obecnie leczeniem antyretrowirusowym (AVR) objętych jest 12 252 pacjentów, w tym 98 dzieci.

Życie z HIV

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IQS na zlecenie GSK niemal co drugi badany (45 proc.) zarażony wirusem HIV sam zdecydował się na przeprowadzenie testu w kierunku wirusa, a w 1/4 przypadków inicjatorem był lekarz. Dla większości badanych uzyskanie pozytywnego wyniku testu było traumatycznym przeżyciem, pomimo że połowa z nich podejrzewała, że wynik będzie dodatni. Ponadto wyniki badania wskazują, że co czwarty badany (23 proc.) rozpoczął farmakoterapię do 3 miesięcy od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu.

Ponad połowa badanych (54 proc.) przyznała też, że życie z wirusem HIV wiąże się z przywiązywaniem większej uwagi do stanu ich zdrowia. Niemal 1/3 uczestników (30 proc.) obawia się, że mogliby zakazić kogoś wirusem podczas kontaktu seksualnego, a ponad 20 proc. zwróciła uwagę na konieczność zachowania większej ostrożności podczas stosunku. Tylko co czwarty badany uważa, że życie z HIV nie ogranicza go w żadnym aspekcie.

Badanie zrealizowano w maju 2019 roku w Polsce przy udziale 100 osób żyjących w Polsce z wirusem HIV będących na terapii antyretrowirusowej (ARV). Odpowiedzieli oni na 37 pytań.

Prawie 38 mln zarażonych

Według danych WHO z 2018 roku na świecie żyje około 37,9 mln ludzi z wirusem HIV, a każdego dnia dochodzi do zarażenia nowych 7 tys. osób, z czego około 5 tys. umiera w wyniku zarażenia. Leczeniem antyretrowirusowym w 2018 roku objętych było 23,3 mln osób, co stanowiło 62 proc. chorych.

Nieodłącznym motywem obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS jest czerwona kokardka, która symbolizuje solidarność z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, jak również z ich bliskimi. To odwrócona litera V ma przypominać, że nie odniesiono jeszcze zwycięstwa w walce z tą współczesną epidemią. W Polsce "Czerwona Kokardka" przyznawana jest osobom, które szczególnie przyczyniają się do poprawy jakości życia osób z HIV i chorym na AIDS lub podejmują znaczące działania profilaktyczne związane z tą chorobą.

pgo/ PAP