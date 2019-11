Ratownicy wyciągają z morza żywe owce. Po czterech dniach od katastrofy statku

"Four Paws" to międzynarodowa organizacja zajmująca się zwierzętami. To właśnie jej działacze ruszyli na pomoc owcom, które miały statkiem dotrzeć do Arabii Saudyjskiej, ale podczas rejsu doszło do katastrofy. Statek przewrócił się na bok, a 14 tys. owiec znalazło się w wodzie. Część z nich udało się uratować, ale wiele zwierząt utonęło.

Po kilku dniach od katastrofy fundacja opublikowała film, którym pokazuje, jak przebiega akcja ratunkowa. Ekipie nadal udaje się odnaleźć i uratować z wody żywe zwierzęta. Łącznie udało się wyłowić 254 owce.

❗️🐑 Fight to find the last survivors 🚢❗️️

Amazingly, after 4 days, our team and partners are still pulling out survivors. The team are exhausted, but they will not stop until each and every possible life has been saved. 254 rescued sheep, for now, are safe.#EndLiveTransport pic.twitter.com/7dzFaUz6G7 — FOUR PAWS (@fourpawsint) November 29, 2019

Organizacja w mediach społecznościowych opublikowała więcej filmów z akcji ratunkowej.

❗️🐑UPDATE🚢❗️️



We've received great news from our team in Romania, after almost 100h of being trapped, more sheep have been found alive in previously unreachable compartments of the ship. We're doing everything we can to rescue them out as soon as possible! #EndLiveTransport pic.twitter.com/kn20KaWO26 — FOUR PAWS (@fourpawsint) November 28, 2019

❗️🐑RACE AGAINST TIME: Animal rescue from the sinking ship - our team is on board🚢❗️

Breaking news from the sinking cargo ship off the Romanian coast: our partner organisation ARCA/Letea Wild Horses in #Romania has decided to go onboard to try&get the animals out of the water. pic.twitter.com/RCbE2hXEsa — FOUR PAWS (@fourpawsint) November 26, 2019

Załoga statku miała więcej szczęścia niż przewożone zwierzęta. Już w niedzielę informowano, że wszystkich jej członków - 22 Syryjczyków - udało się uratować.

pgo/hlk/ polsatnews.pl, PAP