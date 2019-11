Nie wolno dać tym ludziom pełni władzy nad Polską - Michał Kamiński w "Graffiti"

Zdaniem Kamińskiego PiS liczyło, że arogancja, która do tej pory popłacała, popłaci znowu.

- Dopiero wskutek działalności wolnych mediów Banaś musi odejść - powiedział wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który startował w ostatnich wyborach z list Koalicji Polskiej.

Albo służby kryły, albo nie są służbami

- Jeżeli dziennikarze byli w stanie wykryć niejasne powiązania pana Banasia, a nie były tego w stanie zrobić służby specjalne, to albo służby go kryły, albo nie są służbami. Każda z tych wersji jest zabójcza dla PiS - powiedział polityk.

- Nie trzeba było wyłączać mikrofonów posłom opozycji w czasie debaty na temat Mariana Banasia w Sejmie, to PiS by się dowiedziało wcześniej o tym - stwierdził wicemarszałek Senatu.

Według niego powierzanie Marianowi Banasiowi walki z mafią vatowską "brzmi jak ponury żart".

ZOBACZ: Kaczyński spotkał się z Banasiem. Prezes PiS oczekuje dymisji szefa NIK

Mówię do wyborców PiS. Czy po tym co stało się z Banasiem uważacie nadal, że warto tej partii powierzać pełnię władzy? - pytał Kamiński. - Co by się stało, gdyby w Polsce nie było opozycji, co by się stało, gdyby w Polsce nie było wolnych mediów - dodał.

Ostrzegł, że już za pół roku może dojść do powierzenia jednej partii jeszcze większej władzy w głosowaniu na urząd prezydenta.

"Ilu jeszcze jest Banasiów w szafie PiS"

Zdaniem Kamińskiego ważniejsze od kwestii ustąpienia prezesa NIK jest pytanie "ilu jeszcze jest takich Banasiów w szafie na Nowogrodzkiej". - Mam nadzieję, że Marian Banaś odejdzie z NIK - powiedział Kamiński.

Zapytany o nowego kandydata, którego mogłyby zaakceptować i opozycja i PiS stwierdził, że na pewno takie osoby są. Zaznaczył także, że nowy kandydat będzie wymagał zaakceptowania przez Sejm i Senat.

Jego zdaniem powołanie kandydata akceptowanego przez obie strony spory politycznego będzie także testem dla prezydenta Andrzeja Dudy.

Program prowadził Wojciech Dąbrowski.

Dotychczasowe odcinki programu "Graffiti" można znaleźć tutaj.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl