Ponad pół miliona Andrzejów w Polsce. Są też panie o imieniu... Andrzeja

Andrzejów jest w Polsce 578 tys. 355. To jedno z trzech najpopularniejszych imion męskich w naszym kraju pochodzi z Grecji i oznacza "dzielny, mężny" - podało w piątek Ministerstwo Cyfryzacji. Istnieje też żeńska jego forma - imię Andrzeja nosi 46 pań.

Najpopularniejsze w Polsce imiona męskie to Piotr - jest ich 700 tys. 289 - oraz Krzysztof - 659 tys. 470. Natomiast tuż za Andrzejami plasują się Tomasze (541 283), Janowie (516 599) i Pawłowie (512 682) - poinformowało ministerstwo.

"W języku polskim istnieje też żeńska forma imienia Andrzej - Andrzeja. Nosi je obecnie 46 pań" - czytamy w komunikacie.

"Dzielny, mężny"

Nieco inaczej wygląda popularność imienia Andrzej, jeśli weźmie się pod lupę imiona nadawane nowonarodzonym dzieciom. W pierwszej połowie 2019 r. imię to znalazło się dopiero na 96. miejscu – nazwano nim 122 dzieci. "Andrzej przegrywa z popularnymi od lat z Antonim (1. miejsce i 4247 dzieci), Jakubem (2. i 4050), Janem (3., 3979), czy Szymonem (4., 3584)" - wskazało ministerstwo.

Andrzej to imię greckiego pochodzenia, które tłumaczy się jako "dzielny, mężny". "Nam jeszcze przypadło do gustu polskie przysłowie ludowe: »Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście« " - przytoczył resort.

"Andrzejowe" nazwiska i miejscowości

Powołując się na portal www.dane.gov.pl ministerstwo podało też liczbę występujących w Polsce nazwisk pochodzących od słowa "Andrzej". Nazwisko Andrzejewski lub Andrzejewska nosi 12 tys. 200 mężczyzn i 12 tys. 481 kobiet; nazwisko Andrzejczak ma 4102 mężczyzn i 4211 kobiet, a Andrzejaków jest 1758 panów i 1805 pań. Z kolei nazwisko Andrzejczyk nosi 1168 mężczyzn i 1176 kobiet, Andrzejczuk – 545 panów i 536 kobiet, Andrzejuk – 477 mężczyzn i 492 kobiet, a Andrzejewicz - 116 panów i 114 pań.

Słowo "Andrzej" występuje też w nazwach miejscowości. "Np. Andrzejewo, które znaleźć można m.in. w Wielkopolsce i na Mazowszu. Z kolei na Lubelszczyźnie możecie odwiedzić malowniczy Stary Andrzejów" - czytamy.

Dane ministerstwa

Resort przypomniał, że baza imion i nazwisk to tylko niektóre z ponad 14 tys. zasobów dostępnych na portalu www.dane.gov.pl Znajduje się tam również wiele danych z zakresu gospodarki, turystyki czy socjologii.

"Udostępniamy je wszystkie za darmo, do ponownego wykorzystywania, również do celów komercyjnych" – powiedział, cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Przekonuje, że "otwarte dane to świetny impuls dla rozwoju gospodarki". "Dzięki udostępnianym na naszym portalu informacjom powstało już wiele użytecznych aplikacji, produktów i usług" – dodał.

pgo/ PAP