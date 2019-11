Wielka awaria Facebooka, Instagrama i Messengera

"Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problem z dostępem do aplikacji facebookowych, w tym Instagrama. Pracujemy nad tym" - napisano na koncie twitterowym Instagrama.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown

Z kolei Facebook poinformował, że w rezultacie wczorajszych zmian konfiguracji serwera, wiele osób ma problem z dostępem do aplikacji i serwisów. Zapewniono, że trwa odzyskiwanie danych.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.