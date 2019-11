Transseksualistka zgwałciła kobietę - trafiła do więzienia. Tam miała molestować współwięźniarkę

Osadzona, która złożyła pismo, twierdzi, że transseksualna współwięźniarka złapała ją za piersi w więziennej toalecie w Sutton. Po zgłoszeniu sprawy władzom zakładu, kobieta została przeniesiona do innego więzienia. Niedługo później dowiedziała się, że osadzona, która miała ją molestować została przeniesiona... w to samo miejsce.

Molestowana więźniarka pozywa państwo

W pozwie złożonym do sądu pierwszej instancji, kobieta zarzuca brytyjskim władzom, że prawo nie chroni kobiet przed osobami transpłciowymi skazanymi za przestępstwa na tle seksualnym.

ZOBACZ: Gdańsk: 68-latek oskarżony o molestowanie dzieci w komunikacji publicznej

Kobieta kwestionuje też politykę samego więzienia, które w jej ocenie niedostatecznie chroni kobiety przed atakami.

Prawnicy osadzonej argumentują, że opinia publiczna zna "inny głośny przypadek molestowania kobiet w więzieniu przez osobę transseksualną". Prawdopodobnie chodzi o sprawę Stephena Wooda identyfikującego się, jako Karen White.

ZOBACZ: Niesłusznie skazani. Wyszli z więzienia po 36 latach

Mężczyzna w 2017 r. przyznał się do trzech gwałtów na kobietach. W sądzie jednak zeznał, że jest osobą transpłciową i na podstawie wyroku osadzono go w więzieniu dla kobiet. Wood podczas pobytu w zakładzie wielokrotnie molestował współwięźniarki. Ostatecznie władze penitencjarne zdecydowały jednak o przeniesieniu go do więzienia dla mężczyzn.

Płciowa reorganizacja w więzieniu

W marcu tego roku, więzienie w Sutton, w którym miało dojść do molestowania zdecydowało się na reorganizację. Trzech transpłciowych więźniów przeniesiono do osobnego skrzydła, a ich kontakt z innymi osadzonymi został ograniczony do zera. Zarządcy ośrodka tłumaczyli to względami bezpieczeństwa.

WIDEO - "Nie możemy pójść w tej sprawie na żadne kompromisy". Ursula von der Leyen o sporze o praworządność Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/hlk/ "The Times", standard.co.uk, "The Guardian"