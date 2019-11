ORP Ślązak zaczyna służbę w polskiej armii

Podczas obchodów 101. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej w czwartek nastąpiło pierwsze podniesienie bandery wojennej na ORP Ślązak. Banderę i proporzec przekazał minister obrony narodowej, któremu towarzyszył inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański. Dowódcą ORP Ślązak jest kmdr ppor. Sebastian Kała.

ORP Ślązak to polski okręt klasy korweta patrolowa. Jednostka, przekazana siłom zbrojnym 8 listopada, wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów.

Był budowany od 2001 roku

Ślązak jest przeznaczony do zwalczanie celów nawodnych, powietrznych i zagrożeń asymetrycznych, patrolowania i ochrony torów podejściowych oraz morskich linii komunikacyjnych, eskorty i ochrony komercyjnych jednostek pływających. Jest także przystosowany do kontroli morskich szlaków jako element sił wielonarodowych, zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego, współpracy z siłami specjalnymi w zabezpieczaniu ich działań oraz udziału w akcjach humanitarnych i ekologicznych.

Był budowany od 2001 r., pierwotnie jako wielozadaniowa korweta typu Gawron, której program przyjęto w 1997 r. Początkowo MON planowało nabycie siedmiu takich jednostek, później mowa była o czterech, trzech, aż - z biegiem lat - plany zostały zredukowane do jednego okrętu. W 2012 r. rząd postanowił przerwać projekt korwety i dokończyć okręt jako patrolowiec.

Na uzbrojenie okrętu składają się 76 mm armata, dwie armaty 30 mm, cztery karabiny maszynowe 12,7 mm oraz cztery wyrzutnie rakietowych pocisków przeciwlotniczych Grom. Konstrukcja pozwala na uzbrojenie jednostki w przyszłości m.in. w pociski przeciwokrętowe.

ORP Ślązak ma 95 m długości, 13 m szerokości oraz 1800 t wyporności, jego prędkość maksymalna to ok. 30 węzłów. Okręt jest przystosowany do przyjęcia na pokład śmigłowca.

zdr/ PAP