Wykopał ziemiankę i urządził w niej plantację. Nawet kryminalni byli zaskoczeni

Kryminalni z Kielc od miesięcy prowadzili dochodzenie w sprawie pojawiającej się na ulicach miasta marihuany. Trop zaprowadził ich aż do Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) na podwórko 36-letniego mężczyzny. Na nim odkryli ziemiankę, a to, co w niej zobaczyli zdziwiło nawet najbardziej doświadczonych śledczych zajmujących się na co dzień likwidacją nielegalnych plantacji i laboratoriów chemiczny.