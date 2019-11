Wybuch gazu w Bachowicach k. Wadowic. Poszkodowane dwie osoby

Do wybuchu gazu doszło w środę około południa w drewnianym domu w Bachowicach koło Wadowic. Poszkodowane zostały dwie kobiety – matka z córką, które zostały przewiezione do szpitala – powiedział rzecznik wadowickiej straży pożarnej mł. bryg. Krzysztof Cieciak.

- Doszło do wybuchu gazu propan-butan, ulatniającego się z uszkodzonego wężyka podłączonego do kuchenki. Powstał niewielki pożar. Dzięki pomocy sąsiada, który przybiegł z pomocą, ogień został ugaszony jeszcze przed przyjazdem strażaków. Do szpitala zostały przewiezione dwie kobiety, które przebywały w domu - powiedział Cieciak.

Strażak poinformował, że wybuch nie spowodował dużych strat w budynku. Na miejsce przyjechali inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy zbadają stan techniczny domu, a także przedstawiciele samorządu Spytkowice. Gmina zapewniła rodzinie lokum zastępcze.

emi/ PAP