Olga Buława powalczy o koronę Miss Universe w USA. Wystąpi w sukni... z gęsich piór

- Zgrupowania to bardzo intensywny czas. To jest nawet kilkanaście godzin na nogach dziennie i trzeba cały czas prezentować się perfekcyjnie - powiedziała Olga Buława, Miss Polski 2018 w programie "Nowy Dzień z Polsat News". W środę Polka leci do USA, gdzie 8 grudnia będzie walczyć o koronę najpiękniejszej w konkursie Miss Universe.