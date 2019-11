Wyrok ws. katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Skazano członka zarządu

Sąd Apelacyjny w Katowicach wymierzył 1,5 roku więzienia dla byłego członka zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich Bruce'a R. w sprawie katastrofy hali MTK. Wyrok jest prawomocny, można od niego złożyć kasację do Sądu Najwyższego.

Hala MTK zawaliła się 28 stycznia 2006 r. o godz. 17:15. Na dachu budynku o powierzchni hektara zalegała warstwa śniegu i lodu ważąca ok. 190 kg na każdy metr kwadratowy. Wewnątrz trwały międzynarodowe targi i ogólnopolska wystawa gołębi pocztowych; w chwili katastrofy w środku przebywało 1329 osób.

Zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych, w tym 26 doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Była to największa katastrofa budowlana w historii Polski.

Obrona: Bruce R. jest niewinny, bo nie był świadomy niebezpieczeństwa

Prokuratura w apelacji domagała się wymierzenia R. sześciu lat więzienia, sąd pierwszej instancji skazał go na trzy. Zdaniem oskarżenia, członek zarządu wiedział, że dach grozi zawaleniem, a mimo to nie wyłączył hali z użytkowania. Prokuratura przypomina, że to zalegający na dachu śnieg był bezpośrednią przyczyną katastrofy.

Obrona uważa, że oskarżony jest niewinny, bo nie był świadomy niebezpieczeństwa. Sam oskarżony w "ostatnim słowie" oświadczył, że nigdy nie przedkładałby zysku ponad bezpieczeństwo.

Przypomniał, że zarządzając MTK, nie był na stałe w Katowicach. Polegał na współpracownikach, których uważał za profesjonalistów, a nie otrzymał od nich żadnych alarmujących informacji o konieczności podjęcia pilnych działań



wka/ PAP